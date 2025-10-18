Скидки
В НХЛ перечислили все достижения первого номера драфта НХЛ — 2025 Шефера за четыре матча

Комментарии

Национальная хоккейная лига перечислила все достижения 18-летнего защитника «Нью-Йорк Айлендерс» Мэттью Шефера за четыре матча в НХЛ.

Соответствующий пост лига опубликовала в социальной сети Х. После четырёх встреч игрок стал самым молодым защитником, выбранным под первым номером на драфте, дебютировавшим в НХЛ; самым молодым защитником, набравшим очко в своём дебютном матче в НХЛ; самым молодым защитником, забившим гол за последние 80 лет; самым молодым игроком в истории, забившим первый гол в НХЛ в большинстве; самым молодым игроком, отыгравшим более 25 минут в матче; самым молодым защитником, набравшим четыре и более очков в первых матчах сезона.

