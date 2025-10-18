Защитник «Сиэтла» Брэндон Монтур взял бессрочный отпуск по семейным обстоятельствам

Защитник «Сиэтл Кракен» Брэндон Монтур взял бессрочный отпуск по семейным причинам. Об этом сообщает пресс-служба клуба в социальной сети Х.

«Защитник Брэндон Монтур возьмёт временный отпуск по семейным обстоятельствам. На данный момент мы не дадим никаких дополнительных подробностей. Команда просит уважать частную жизнь семьи игрока в течение этого периода», — говорится в заявлении клуба.

В текущем сезоне 31-летний защитник провёл четыре матча, в которых отметился четырьмя результативными передачами. Монтур выступает за «Сиэтл» с 2024 года. Ранее в НХЛ игрок выступал за «Анахайм Дакс», «Баффало Сэйбрз» и «Флориду Пантерз». В составе «пантер» хоккеист стал обладателем Кубка Стэнли.