Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Защитник «Сиэтла» Брэндон Монтур взял бессрочный отпуск по семейным обстоятельствам

Защитник «Сиэтла» Брэндон Монтур взял бессрочный отпуск по семейным обстоятельствам
Комментарии

Защитник «Сиэтл Кракен» Брэндон Монтур взял бессрочный отпуск по семейным причинам. Об этом сообщает пресс-служба клуба в социальной сети Х.

«Защитник Брэндон Монтур возьмёт временный отпуск по семейным обстоятельствам. На данный момент мы не дадим никаких дополнительных подробностей. Команда просит уважать частную жизнь семьи игрока в течение этого периода», — говорится в заявлении клуба.

В текущем сезоне 31-летний защитник провёл четыре матча, в которых отметился четырьмя результативными передачами. Монтур выступает за «Сиэтл» с 2024 года. Ранее в НХЛ игрок выступал за «Анахайм Дакс», «Баффало Сэйбрз» и «Флориду Пантерз». В составе «пантер» хоккеист стал обладателем Кубка Стэнли.

Материалы по теме
Нападающий «Сиэтла» Каапо Какко пропустит шесть недель из-за перелома руки
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android