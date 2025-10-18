Скидки
Нападающий Кофилд повторил рекорд «Монреаля» по голам в овертаймах матчей регулярки

Комментарии

Нападающий «Монреаль Канадиенс» Коул Кофилд повторил рекорд клуба по голам в овертаймах матчей регулярного чемпионата НХЛ. Форвард принёс команде победу в овертайме игры с «Нэшвилл Предаторз» (3:2 ОТ). Это был второй гол Кофилда в матче.

НХЛ — регулярный чемпионат
17 октября 2025, пятница. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
3 : 2
ОТ
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 Стэмкос – 31:36 (pp)     1:1 Капанен (Хатсон, Гуле) – 46:02     1:2 Пербикс (Маккэррон) – 51:21     2:2 Кофилд (Хатсон) – 59:40     3:2 Кофилд (Судзуки, Мэтисон) – 64:57    

Теперь на счету 24-летнего нападающего 10 голов в овертаймах матчей регулярки. Таким образом, он сравнялся с Хоуи Моренцом и Максом Пасиоретти. Отметим, что во времена выступлений Моренца (1920-е) овертаймы в играх регулярных чемпионатов НХЛ длились 10 минут и не прекращались после гола.

На данный моменте на счету Кофилда 7 (5+2) очков в пяти играх в сезоне при полезности «+3».

