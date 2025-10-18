Скидки
Хоккей

Результаты матчей ВХЛ на 18 октября 2025 года

Результаты матчей ВХЛ на 18 октября 2025 года
Сегодня, 18 октября, состоялись шесть матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей ВХЛ на 18 октября 2025 года:

«Южный Урал» – «Динамо-Алтай» — 3:2;
«Челмет» – «Сокол» — 2:3;
«Горняк-УГМК» – ХК «Норильск» — 4:1;
«Магнитка» – «Металлург» Нк — 6:4;
«Торпедо-Горький» – ХК «Тамбов» — 6:0;
«Химик» – «Ростов» — 3:1.

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет «Магнитка», набравшая 25 очков в 17 матчах. Второе место занимает новокузнецкий «Металлург» с 25 очками после 16 встреч. Тройку замыкают «Омские Крылья» (24 очка в 13 матчах).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 матча. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.

