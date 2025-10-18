Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Результаты матчей МХЛ на 18 октября 2025 года

Сегодня, 18 октября, состоялись пять матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей МХЛ на 18 октября 2025 года:

«Тайфун» – «Амурские Тигры» — 3:2;

«Локо-76» – «Сахалинские Акулы» — 4:0;

МХК «Спартак» – «Омские Ястребы» — 5:1;

«Ладья» – «Реактор» — 3:4 ОТ;

«СКА-1946» – МХК «Динамо» СПб — 5:1.

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 25 очками после 14 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимают «Стальные Лисы», набравшие 26 очков после 14 матчей.

В текущем сезоне возросло количество игр каждой команды в регулярном чемпионате. Это стало возможно благодаря проведению матчей между соперниками обеих конференций. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.