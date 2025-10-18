Сегодня, 18 октября, состоялись пять матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.
Результаты матчей МХЛ на 18 октября 2025 года:
«Тайфун» – «Амурские Тигры» — 3:2;
«Локо-76» – «Сахалинские Акулы» — 4:0;
МХК «Спартак» – «Омские Ястребы» — 5:1;
«Ладья» – «Реактор» — 3:4 ОТ;
«СКА-1946» – МХК «Динамо» СПб — 5:1.
«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 25 очками после 14 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимают «Стальные Лисы», набравшие 26 очков после 14 матчей.
В текущем сезоне возросло количество игр каждой команды в регулярном чемпионате. Это стало возможно благодаря проведению матчей между соперниками обеих конференций. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.