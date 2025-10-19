Скидки
Главная Хоккей Новости

Нью-Джерси – Эдмонтон, результат матча 19 октября 2025, счет 5:3, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

Две передачи Макдэвида не спасли «Эдмонтон» от поражения в матче с «Нью-Джерси»
Завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча прошла в Ньюарке на стадионе «Пруденшиал-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 5:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
18 октября 2025, суббота. 22:30 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
5 : 3
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Хьюз (Песке) – 28:07     2:0 Братт (Хьюз, Хишир) – 36:02 (pp)     2:1 Ньюджент-Хопкинс (Макдэвид, Рословик) – 38:16     3:1 Браун (Гленденинг) – 50:37 (sh)     4:1 Хьюз (Братт) – 52:33     4:2 Ньюджент-Хопкинс (Макдэвид, Нурс) – 56:30     5:2 Мерсер (Хишир) – 58:53 (en)     5:3 Лазар (Хенрик, Эмберсон) – 59:57    

В составе победителей дубль оформил Джек Хьюз и ещё по разу отличились Йеспер Братт, Коннор Браун и Доусон Мерсер. Российский нападающий Арсений Грицюк не отметился результативными действиями.

За «Эдмонон» дубль на счету Райан Ньюджент-Хопкинс и ещё одну шайбу забросил Кёртис Лазар. Нападающий Коннор Макдэвид сделал две результативные передачи. Российский форвард Василий Подколзин не отметился результативными действиями.

