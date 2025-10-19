Две передачи Макдэвида не спасли «Эдмонтон» от поражения в матче с «Нью-Джерси»

Завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча прошла в Ньюарке на стадионе «Пруденшиал-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 5:3.

В составе победителей дубль оформил Джек Хьюз и ещё по разу отличились Йеспер Братт, Коннор Браун и Доусон Мерсер. Российский нападающий Арсений Грицюк не отметился результативными действиями.

За «Эдмонон» дубль на счету Райан Ньюджент-Хопкинс и ещё одну шайбу забросил Кёртис Лазар. Нападающий Коннор Макдэвид сделал две результативные передачи. Российский форвард Василий Подколзин не отметился результативными действиями.