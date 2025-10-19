Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Гол Тарасенко не спас «Миннесоту» от поражения в игре с «Филадельфией». У Капризова — «-2»

В ночь с 18 на 19 октября мск на льду «Иксфинити Мобайл Арена — Уэллс Фарго-центр» в американской Филадельфии завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2025/2026 между клубами «Филадельфия Флайерз» и «Миннесотой Уайлд». Хозяева площадки выиграли встречу в овертайме — 2:1.

В составе победителей голами отличились Оуэн Типпетт и Ноа Кейтс. Российские игроки хозяев Матвей Мичков и Егор Замула очков в матче не набрали. Единственную шайбу гостей в этой встрече забросил российский форвард Владимир Тарасенко. Нападающие Яков Тренин (0), Данила Юров (0) и Кирилл Капризов (-2) завершили матч без очков.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В следующем матче «Филадельфия» завершит домашнюю серию и сыграет с «Сиэтл Кракен». «Миннесота» продолжит выездную серию и сыграет с «Нью-Йорк Рейнджерс». Обе встречи пройдут 21 октября.

