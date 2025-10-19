Скидки
Кирилл Марченко установил исторический рекорд «Коламбуса»

В эти минуты в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимает «Тампа-Бэй Лайтнинг».

НХЛ — регулярный чемпионат
19 октября 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
3 : 2
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Джонсон (Дженнер, Фантилли) – 04:58     1:1 Макдона (Хольмберг, Чернак) – 12:42     1:2 Чирелли (Гюнцель, Хедман) – 16:22 (pp)     2:2 Сиверсон (Оливье, Койл) – 33:59     3:2 Марченко (Воронков, Веренски) – 41:15    

На момент написания новости проходит третий период. Счёт в матче 3:2 в пользу «Коламбуса». Одну из шайб за хозяев забросил российский нападающий Кирилл Марченко. Россиянин стал первым игроком «Блю Джекетс», которому удалось забросить пять шайб в первых пяти матчах сезона.

В нынешнем сезоне Кирилл Марченко принял участие в пяти матчах, в которых записал в свой актив пять голов и одну результативную передачу.

