Кирилл Марченко установил исторический рекорд «Коламбуса»

В эти минуты в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимает «Тампа-Бэй Лайтнинг».

На момент написания новости проходит третий период. Счёт в матче 3:2 в пользу «Коламбуса». Одну из шайб за хозяев забросил российский нападающий Кирилл Марченко. Россиянин стал первым игроком «Блю Джекетс», которому удалось забросить пять шайб в первых пяти матчах сезона.

В нынешнем сезоне Кирилл Марченко принял участие в пяти матчах, в которых записал в свой актив пять голов и одну результативную передачу.