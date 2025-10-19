Скидки
Монреаль Канадиенс — Нью-Йорк Рейнджерс, результат матча 19 октября 2025, счёт 3:4, регулярный чемпионат НХЛ 2024/2025

Четыре очка Панарина помогли «Рейнджерс» одолеть «Монреаль». У Демидова — ассист
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 18 на 19 октября мск на льду «Белл-центр» в канадском Монреале завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2025/2026 между клубами «Монреаль Канадиенс» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Гости выиграли встречу со счётом 4:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
19 октября 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
3 : 4
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Слафковски (Кофилд) – 01:33     2:0 Судзуки (Демидов, Галлахер) – 03:42 (pp)     2:1 Зибанеджад (Фокс, Панарин) – 11:56 (pp)     2:2 Миллер (Фокс, Панарин) – 40:34     2:3 Робертсон (Панарин, Шири) – 44:11     2:4 Панарин (Зибанеджад, Гавриков) – 45:51     3:4 Добсон (Страбл, Андерсон) – 48:26    

В составе победителей голами отличились Артемий Панарин (1+3), Мика Зибанеджад, Джей Ти Миллер и Мэттью Робертсон. Российский защитник гостей Владислав Гавриков отметился результативной передачей. Голкипер Игорь Шестёркин участия в матче не принимал. У хозяев забивали Юрай Слафковски, Ноа Добсон и Ник Судзуки. На счету российского форварда Ивана Демидова голевой пас.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В следующем матче «Монреаль» завершит домашнюю серию и сыграет с «Баффало Сэйбрз». «Рейнджерс» начнут домашнюю серию и сыграют с «Миннесотой Уайлд». Обе встречи пройдут 21 октября.

Новости. Хоккей
