Четыре очка Панарина помогли «Рейнджерс» одолеть «Монреаль». У Демидова — ассист

В ночь с 18 на 19 октября мск на льду «Белл-центр» в канадском Монреале завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2025/2026 между клубами «Монреаль Канадиенс» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Гости выиграли встречу со счётом 4:3.

В составе победителей голами отличились Артемий Панарин (1+3), Мика Зибанеджад, Джей Ти Миллер и Мэттью Робертсон. Российский защитник гостей Владислав Гавриков отметился результативной передачей. Голкипер Игорь Шестёркин участия в матче не принимал. У хозяев забивали Юрай Слафковски, Ноа Добсон и Ник Судзуки. На счету российского форварда Ивана Демидова голевой пас.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В следующем матче «Монреаль» завершит домашнюю серию и сыграет с «Баффало Сэйбрз». «Рейнджерс» начнут домашнюю серию и сыграют с «Миннесотой Уайлд». Обе встречи пройдут 21 октября.

