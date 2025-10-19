Скидки
Главная Хоккей Новости

Виннипег – Нэшвилл, результат матча 19 октября 2025, счет 4:1, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

Гол и передача Наместникова помогли «Виннипегу» обыграть «Нэшвилл» в матче НХЛ
Аудио-версия:
Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Нэшвилл Предаторз». Встреча прошла в Виннипеге на стадионе «Канада Лайф-центр» и закончилась победой хозяев со счётом 4:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Марк Шайфли, Нино Нидеррайтер, Логан Стэнли и российский нападающий Владислав Наместников. Также россиянин отметился результативной передачей.

В составе «Нэшвилла» гол забил Майкл Бантинг. Российский нападающий Фёдор Свечков не отметился результативными действиями.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В следующем матче «Виннипег» сыграет с «Калгари Флэймз», а «Нэшвилл» встретится с «Анахайм Дакс». Матчи пройдут 21 и 22 октября соответственно.

