Коламбус – Тампа, результат матча 19 октября 2025, счет 3:2, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

«Тампа» без Кучерова проиграла «Коламбусу», у Марченко гол
Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 3:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
19 октября 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
3 : 2
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Джонсон (Дженнер, Фантилли) – 04:58     1:1 Макдона (Хольмберг, Чернак) – 12:42     1:2 Чирелли (Гюнцель, Хедман) – 16:22 (pp)     2:2 Сиверсон (Оливье, Койл) – 33:59     3:2 Марченко (Воронков, Веренски) – 41:15    

За «Тампу» забивали Райан Макдона и Энтони Чирелли. Российский нападающий Никита Кучеров пропустил матч из-за болезни. Голкипер Андрей Василевский не появился на площадке.

В составе «Коламбуса» отличились Кент Джонсон, Дэймон Сиверсон и российский нападающий Кирилл Марченко. Российский форвард Дмитрий Воронков отметился результативной передачей. Нападающий Егор Чинахов, а также защитник Иван Проворов не отметились результативными действиями.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

