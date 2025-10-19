Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Тампа» без Кучерова проиграла «Коламбусу», у Марченко гол

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 3:2.

За «Тампу» забивали Райан Макдона и Энтони Чирелли. Российский нападающий Никита Кучеров пропустил матч из-за болезни. Голкипер Андрей Василевский не появился на площадке.

В составе «Коламбуса» отличились Кент Джонсон, Дэймон Сиверсон и российский нападающий Кирилл Марченко. Российский форвард Дмитрий Воронков отметился результативной передачей. Нападающий Егор Чинахов, а также защитник Иван Проворов не отметились результативными действиями.

