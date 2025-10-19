Скидки
Артемий Панарин стал автором уникального достижения среди игроков «Рейнджерс» в XXI веке

Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин отметился голом и тремя ассистами в победном матче регулярного сезона НХЛ с «Монреаль Канадиенс» (4:3) и вписал своё имя в историю клуба.

НХЛ — регулярный чемпионат
19 октября 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
3 : 4
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Слафковски (Кофилд) – 01:33     2:0 Судзуки (Демидов, Галлахер) – 03:42 (pp)     2:1 Зибанеджад (Фокс, Панарин) – 11:56 (pp)     2:2 Миллер (Фокс, Панарин) – 40:34     2:3 Робертсон (Панарин, Шири) – 44:11     2:4 Панарин (Зибанеджад, Гавриков) – 45:51     3:4 Добсон (Страбл, Андерсон) – 48:26    

Артемий продлил свою очковую серию в матчах против «Монреаля» до 13 встреч, начиная с 27 февраля 2020 года. Всего трое других игроков «Рейнджерс» добивались столь длинной серии результативных матчей против одного соперника: Энди Бэтгейт — 22 игры против «Бостона» с сезона 1960/61 по сезон 1962/63, Брайан Лич — 13 игр против «Питтсбурга» (1990/91 — 1992/93), Род Жильбер — 13 игр против «Детройта» (1973/74 — 1976/77) и 13 игр против «Окленда» (1967/68 — 1969/70).

Напомним, в текущем сезоне у Артемия один гол и пять ассистов в семи играх за клуб.

Панарин попытался оплатить проезд в метро кнопочным телефоном

