Артемий Панарин стал автором уникального достижения среди игроков «Рейнджерс» в XXI веке

Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин отметился голом и тремя ассистами в победном матче регулярного сезона НХЛ с «Монреаль Канадиенс» (4:3) и вписал своё имя в историю клуба.

Артемий продлил свою очковую серию в матчах против «Монреаля» до 13 встреч, начиная с 27 февраля 2020 года. Всего трое других игроков «Рейнджерс» добивались столь длинной серии результативных матчей против одного соперника: Энди Бэтгейт — 22 игры против «Бостона» с сезона 1960/61 по сезон 1962/63, Брайан Лич — 13 игр против «Питтсбурга» (1990/91 — 1992/93), Род Жильбер — 13 игр против «Детройта» (1973/74 — 1976/77) и 13 игр против «Окленда» (1967/68 — 1969/70).

Напомним, в текущем сезоне у Артемия один гол и пять ассистов в семи играх за клуб.

Панарин попытался оплатить проезд в метро кнопочным телефоном