Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Дубль Маккиннона помог «Колорадо» обыграть «Бостон» в НХЛ

Дубль Маккиннона помог «Колорадо» обыграть «Бостон» в НХЛ
Комментарии

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Бостон Брюинз». Встреча прошла в Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 4:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
19 октября 2025, воскресенье. 04:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
4 : 1
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Бичер (Макэвой, Лорей) – 03:11     1:1 Маккиннон (Лехконен) – 07:08     2:1 Мэнсон (Бёрнс, Ландеског) – 10:22     3:1 Маккиннон (Лехконен) – 44:14     4:1 Нечас – 57:23    

В составе победителей две заброшенные шайбы в свой актив записал канадский форвард Натан Маккиннон, ещё по разу отличились Джош Мэнсон и Мартин Нечас. Российский форвард Валерий Ничушкин результативными действиями сегодня не отметился.

У гостей единственную шайбу забросил Джон Бичер.

После этого матча «Колорадо» возглавил Западную конференцию с 11 очками, а «Бостон» остался на девятой строчке Востока (6 очков).

Турнирная таблица НХЛ
Календарь НХЛ
Материалы по теме
Русский великан проснулся! Ничушкин оформил дубль и разозлил латвийского голкипера
Русский великан проснулся! Ничушкин оформил дубль и разозлил латвийского голкипера
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android