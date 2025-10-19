Дубль Маккиннона помог «Колорадо» обыграть «Бостон» в НХЛ
Поделиться
Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Бостон Брюинз». Встреча прошла в Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 4:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
19 октября 2025, воскресенье. 04:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
4 : 1
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Бичер (Макэвой, Лорей) – 03:11 1:1 Маккиннон (Лехконен) – 07:08 2:1 Мэнсон (Бёрнс, Ландеског) – 10:22 3:1 Маккиннон (Лехконен) – 44:14 4:1 Нечас – 57:23
В составе победителей две заброшенные шайбы в свой актив записал канадский форвард Натан Маккиннон, ещё по разу отличились Джош Мэнсон и Мартин Нечас. Российский форвард Валерий Ничушкин результативными действиями сегодня не отметился.
У гостей единственную шайбу забросил Джон Бичер.
После этого матча «Колорадо» возглавил Западную конференцию с 11 очками, а «Бостон» остался на девятой строчке Востока (6 очков).
Комментарии
- 19 октября 2025
-
08:12
-
07:35
-
07:30
-
07:27
-
06:31
-
04:57
-
04:54
-
04:52
-
04:49
-
04:41
-
02:12
- 18 октября 2025
-
23:58
-
23:54
-
23:50
-
23:44
-
23:34
-
23:20
-
23:12
-
22:51
-
22:26
-
22:04
-
21:44
-
21:24
-
21:14
-
21:12
-
21:06
-
21:00
-
20:52
-
20:46
-
20:42
-
20:23
-
20:04
-
20:02
-
19:38
-
19:19