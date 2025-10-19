Дубль Маккиннона помог «Колорадо» обыграть «Бостон» в НХЛ

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Бостон Брюинз». Встреча прошла в Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 4:1.

В составе победителей две заброшенные шайбы в свой актив записал канадский форвард Натан Маккиннон, ещё по разу отличились Джош Мэнсон и Мартин Нечас. Российский форвард Валерий Ничушкин результативными действиями сегодня не отметился.

У гостей единственную шайбу забросил Джон Бичер.

После этого матча «Колорадо» возглавил Западную конференцию с 11 очками, а «Бостон» остался на девятой строчке Востока (6 очков).