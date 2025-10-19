Шайба Кузьменко не спасла «Лос-Анджелес» от поражения в матче с «Каролиной»

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча прошла в Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком-Арена» и закончилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3.

У «Кингз» в сегодняшнем матче заброшенной шайбой отличился российский нападающий Андрей Кузьменко, ещё по голу в свой актив записали Тревор Мур и Кевин Фиала.

В составе «Каролины» забивали Еспери Котканиеми, Джордан Стаал, сделавший дубль, а также Сет Джарвис, который поразил ворота соперников в овертайме, чем принёс победу своему клубу.

«Лос-Анджелес» разместился на 14-й строчке Запада с четырьмя очками, «Каролина» набрала 10 очков и возглавила Восток.