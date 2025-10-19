Скидки
Шайба Кузьменко не спасла «Лос-Анджелес» от поражения в матче с «Каролиной»

Комментарии

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча прошла в Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком-Арена» и закончилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
19 октября 2025, воскресенье. 04:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
3 : 4
ОТ
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Стаал (Каррье, Мартинук) – 00:12     0:2 Стаал (Райлли, Чатфилд) – 03:58     0:3 Котканиеми (Миллер) – 23:43     1:3 Мур (Дано, Эдмундсон) – 24:35     2:3 Кузьменко (Байфилд, Кемпе) – 36:04 (pp)     3:3 Фиала (Кемпе) – 51:02     3:4 Джарвис (Ахо, Миллер) – 61:45    

У «Кингз» в сегодняшнем матче заброшенной шайбой отличился российский нападающий Андрей Кузьменко, ещё по голу в свой актив записали Тревор Мур и Кевин Фиала.

В составе «Каролины» забивали Еспери Котканиеми, Джордан Стаал, сделавший дубль, а также Сет Джарвис, который поразил ворота соперников в овертайме, чем принёс победу своему клубу.

«Лос-Анджелес» разместился на 14-й строчке Запада с четырьмя очками, «Каролина» набрала 10 очков и возглавила Восток.

