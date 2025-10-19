Скидки
«Питтсбург» всухую обыграл «Сан-Хосе» в НХЛ. У Малкина и Кросби — по голу и ассисту

Комментарии

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимали «Питтсбург Пингвинз». Встреча прошла в Сан-Хосе (США) на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» и закончилась победой гостей со счётом 3:0.

НХЛ — регулярный чемпионат
19 октября 2025, воскресенье. 05:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
0 : 3
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Кросби (Летанг, Ракелль) – 27:35     0:2 Манта (Бразо, Малкин) – 47:02     0:3 Малкин (Кросби, Карлссон) – 59:38    

В составе победителей в сегодняшнем матче заброшенные шайбы в свой актив записали Сидни Кросби, Энтони Манта и российский форвард Евгений Малкин. На счету Малкина и Кросби также по одной результативной передаче.

Хозяева в этой встрече забить не смогли.

«Питтсбург» поднялся на шестое место Восточной конференции, набрав шесть очков. «Сан-Хосе» с двумя баллами в активе идёт на 15-й строчке Запада.

