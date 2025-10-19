Гол и передача Барбашёва помогли «Вегасу» разгромить «Калгари»

В ночь на 19 октября в Парадайсе (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Калгари Флэймз». Победу в игре, проходившей на стадионе «Ти-Мобайл Арена», одержали хозяева со счётом 6:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Митчелл Марнер (дважды), Томаш Гертл, Марк Стоун (дважды) и Иван Барбашёв. Единственную шайбу «Калгари» на свой счёт записал Джонатан Юбердо.

Российский нападающий «Вегаса» Иван Барбашёв также отметился результативной передачей. Форвард «рыцарей» Павел Дорофеев в этой встрече очков не набрал.

В следующем матче «Вегас» примет «Каролину Харрикейнз». «Калгари» сыграет дома с «Виннипег Джетс». Обе игры состоятся 21 октября.