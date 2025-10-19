Гол и передача Барбашёва помогли «Вегасу» разгромить «Калгари»
В ночь на 19 октября в Парадайсе (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Калгари Флэймз». Победу в игре, проходившей на стадионе «Ти-Мобайл Арена», одержали хозяева со счётом 6:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
19 октября 2025, воскресенье. 05:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
6 : 1
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Марнер (Барбашёв) – 00:46 1:1 Юбердо (Кадри, Уигар) – 03:42 (pp) 2:1 Гертл (Стоун, Айкел) – 05:39 (pp) 3:1 Стоун (Айкел) – 15:03 4:1 Барбашёв (Корчак, Лозон) – 23:57 5:1 Марнер (Стоун, Айкел) – 39:06 (pp) 6:1 Стоун (Гертл, Айкел) – 42:37 (pp)
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Митчелл Марнер (дважды), Томаш Гертл, Марк Стоун (дважды) и Иван Барбашёв. Единственную шайбу «Калгари» на свой счёт записал Джонатан Юбердо.
Российский нападающий «Вегаса» Иван Барбашёв также отметился результативной передачей. Форвард «рыцарей» Павел Дорофеев в этой встрече очков не набрал.
В следующем матче «Вегас» примет «Каролину Харрикейнз». «Калгари» сыграет дома с «Виннипег Джетс». Обе игры состоятся 21 октября.
