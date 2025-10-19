Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Вегас Голден Найтс — Калгари Флэймз, результат матча 19 октября 2025 года, счет 6:1, НХЛ 2025/2026

Гол и передача Барбашёва помогли «Вегасу» разгромить «Калгари»
Комментарии

В ночь на 19 октября в Парадайсе (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Калгари Флэймз». Победу в игре, проходившей на стадионе «Ти-Мобайл Арена», одержали хозяева со счётом 6:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
19 октября 2025, воскресенье. 05:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
6 : 1
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Марнер (Барбашёв) – 00:46     1:1 Юбердо (Кадри, Уигар) – 03:42 (pp)     2:1 Гертл (Стоун, Айкел) – 05:39 (pp)     3:1 Стоун (Айкел) – 15:03     4:1 Барбашёв (Корчак, Лозон) – 23:57     5:1 Марнер (Стоун, Айкел) – 39:06 (pp)     6:1 Стоун (Гертл, Айкел) – 42:37 (pp)    

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Митчелл Марнер (дважды), Томаш Гертл, Марк Стоун (дважды) и Иван Барбашёв. Единственную шайбу «Калгари» на свой счёт записал Джонатан Юбердо.

Российский нападающий «Вегаса» Иван Барбашёв также отметился результативной передачей. Форвард «рыцарей» Павел Дорофеев в этой встрече очков не набрал.

В следующем матче «Вегас» примет «Каролину Харрикейнз». «Калгари» сыграет дома с «Виннипег Джетс». Обе игры состоятся 21 октября.

Календарь НХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица НХЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Вегас» выиграет следующий Кубок Стэнли. Нас ждёт новая безналоговая династия?
«Вегас» выиграет следующий Кубок Стэнли. Нас ждёт новая безналоговая династия?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android