Результаты матчей НХЛ на 19 октября 2025 года

В ночь на 19 октября прошли очередные матчи регулярного сезона-2025/2026 Национальной хоккейной лиги. Было сыграно 10 встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей НХЛ на 19 октября 2025 года:

«Торонто Мэйпл Лифс» – «Сиэтл Кракен» — 3: 4 ОТ;

«Монреаль Канадиенс» – «Нью-Йорк Рейнджерс» — 3: 4;

«Коламбус Блю Джекетс» – «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 3: 2;

«Виннипег Джетс» – «Нэшвилл Предаторз» — 4: 1;

«Филадельфия Флайерз» – «Миннесота Уайлд» — 2: 1 ОТ;

«Сент-Луис Блюз» – «Даллас Старз» — 3: 1;

«Колорадо Эвеланш» – «Бостон Брюинз» — 4: 1;

«Лос-Анджелес Кингз» – «Каролина Харрикейнз» — 3: 4 ОТ;

«Вегас Голден Найтс» – «Калгари Флэймз» — 6: 1;

«Сан-Хосе Шаркс» – «Питтсбург Пингвинз» — 0: 3.