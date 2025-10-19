Скидки
Результаты матчей НХЛ на 19 октября 2025 года

Результаты матчей НХЛ на 19 октября 2025 года
Комментарии

В ночь на 19 октября прошли очередные матчи регулярного сезона-2025/2026 Национальной хоккейной лиги. Было сыграно 10 встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей НХЛ на 19 октября 2025 года:

«Торонто Мэйпл Лифс» – «Сиэтл Кракен» — 3: 4 ОТ;
«Монреаль Канадиенс» – «Нью-Йорк Рейнджерс» — 3: 4;
«Коламбус Блю Джекетс» – «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 3: 2;
«Виннипег Джетс» – «Нэшвилл Предаторз» — 4: 1;
«Филадельфия Флайерз» – «Миннесота Уайлд» — 2: 1 ОТ;
«Сент-Луис Блюз» – «Даллас Старз» — 3: 1;
«Колорадо Эвеланш» – «Бостон Брюинз» — 4: 1;
«Лос-Анджелес Кингз» – «Каролина Харрикейнз» — 3: 4 ОТ;
«Вегас Голден Найтс» – «Калгари Флэймз» — 6: 1;
«Сан-Хосе Шаркс» – «Питтсбург Пингвинз» — 0: 3.

Календарь НХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица НХЛ сезона-2025/2026
