Хоккей

Расписание матчей МХЛ на 19 октября 2025 года

Расписание матчей МХЛ на 19 октября 2025 года
Комментарии

Сегодня, 19 октября, пройдут пять матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей МХЛ на 19 октября 2025 года (время московское):

09:00. «Кузнецкие Медведи» – «Красноярские Рыси»;
13:00. МХК «Спартак MAX» – «Динамо-Шинник»;
13:00. МХК «Атлант» – МХК «Динамо» М;
17:00. «АКМ Новомосковск» – «Толпар»;
17:00. «Красная Машина-Юниор» – Академия Михайлова.

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 25 очками после 14 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимают «Стальные Лисы», набравшие 26 очков после 14 матчей.

В текущем сезоне возросло количество игр каждой команды в регулярном чемпионате. Это стало возможно благодаря проведению матчей между соперниками обеих конференций. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.

Календарь МХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица МХЛ сезона-2025/2026
