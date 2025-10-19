Защитник «Айлендерс» Мэттью Шефер повторил достижение Кейла Макара

Защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Мэттью Шефер повторил вторую по продолжительности серию набранных очков в истории НХЛ среди защитников с начала своей карьеры, сообщает пресс-служба лиги в социальной сети Х. Первый номер драфта НХЛ — 2025 отдал голевую передачу российскому нападающему Максиму Шабанову в матче с «Оттавой Сенаторз» (5:4).

Теперь на счету 18-летнего Шефера 5 (1+4) очков в пяти играх сезона. Отмечается, что единственным действующим игроком с подобным достижением является защитник «Колорадо Эвеланш» Кейл Макар, на счету которого также было пять очков в пяти стартовых матчах в сезоне-2019/2020.