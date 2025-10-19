Защитник «Айлендерс» Мэттью Шефер повторил достижение Кейла Макара
Защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Мэттью Шефер повторил вторую по продолжительности серию набранных очков в истории НХЛ среди защитников с начала своей карьеры, сообщает пресс-служба лиги в социальной сети Х. Первый номер драфта НХЛ — 2025 отдал голевую передачу российскому нападающему Максиму Шабанову в матче с «Оттавой Сенаторз» (5:4).
НХЛ — регулярный чемпионат
18 октября 2025, суббота. 22:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
4 : 5
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Перрон (Шабо, Калиев) – 17:01 (pp) 2:0 Пинто (Батерсон, Шабо) – 25:32 2:1 Хейнеман (Друен, Мейфилд) – 26:50 2:2 Хорват (Пулок, Ли) – 29:57 3:2 Штюцле (Дженсен, Батерсон) – 36:46 3:3 Шабанов (Шефер, Ли) – 37:45 4:3 Козенс (Штюцле) – 38:47 4:4 Палмьери (Барзал, Пелеч) – 46:00 4:5 Ли (Пажо) – 58:57
Теперь на счету 18-летнего Шефера 5 (1+4) очков в пяти играх сезона. Отмечается, что единственным действующим игроком с подобным достижением является защитник «Колорадо Эвеланш» Кейл Макар, на счету которого также было пять очков в пяти стартовых матчах в сезоне-2019/2020.
