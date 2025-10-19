Панарина признали первой звездой матча «Монреаль» — «Рейнджерс»
Поделиться
Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин был признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс» (4:3). Об этом сообщает пресс-служба лиги. На счету 33-летнего россиянина победный гол и три результативные передачи.
НХЛ — регулярный чемпионат
19 октября 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
3 : 4
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Слафковски (Кофилд) – 01:33 2:0 Судзуки (Демидов, Галлахер) – 03:42 (pp) 2:1 Зибанеджад (Фокс, Панарин) – 11:56 (pp) 2:2 Миллер (Фокс, Панарин) – 40:34 2:3 Робертсон (Панарин, Шири) – 44:11 2:4 Панарин (Зибанеджад, Гавриков) – 45:51 3:4 Добсон (Страбл, Андерсон) – 48:26
Второй звездой стал шведский форвард «Рейнджерс» Мика Зибанеджад, который забросил одну шайбу и отдал пас, а третьей признали канадского нападающего «Монреаля» Ноа Добсона, отметившегося одним голом.
Напомним, в текущем сезоне на счету Артемия один гол и пять результативных передач в семи играх за клуб. Всего Панарин провёл 759 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ, где заработал 876 (303+573) очков.
Материалы по теме
Комментарии
- 19 октября 2025
-
09:52
-
09:32
-
09:30
-
09:10
-
09:00
-
08:50
-
08:26
-
08:12
-
07:35
-
07:30
-
07:27
-
06:31
-
04:57
-
04:54
-
04:52
-
04:49
-
04:41
-
02:12
- 18 октября 2025
-
23:58
-
23:54
-
23:50
-
23:44
-
23:34
-
23:20
-
23:12
-
22:51
-
22:26
-
22:04
-
21:44
-
21:24
-
21:14
-
21:12
-
21:06
-
21:00
-
20:52