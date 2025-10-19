Панарина признали первой звездой матча «Монреаль» — «Рейнджерс»

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин был признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс» (4:3). Об этом сообщает пресс-служба лиги. На счету 33-летнего россиянина победный гол и три результативные передачи.

Второй звездой стал шведский форвард «Рейнджерс» Мика Зибанеджад, который забросил одну шайбу и отдал пас, а третьей признали канадского нападающего «Монреаля» Ноа Добсона, отметившегося одним голом.

Напомним, в текущем сезоне на счету Артемия один гол и пять результативных передач в семи играх за клуб. Всего Панарин провёл 759 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ, где заработал 876 (303+573) очков.