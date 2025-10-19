Скидки
Панарина признали первой звездой матча «Монреаль» — «Рейнджерс»

Панарина признали первой звездой матча «Монреаль» — «Рейнджерс»
Комментарии

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин был признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс» (4:3). Об этом сообщает пресс-служба лиги. На счету 33-летнего россиянина победный гол и три результативные передачи.

НХЛ — регулярный чемпионат
19 октября 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
3 : 4
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Слафковски (Кофилд) – 01:33     2:0 Судзуки (Демидов, Галлахер) – 03:42 (pp)     2:1 Зибанеджад (Фокс, Панарин) – 11:56 (pp)     2:2 Миллер (Фокс, Панарин) – 40:34     2:3 Робертсон (Панарин, Шири) – 44:11     2:4 Панарин (Зибанеджад, Гавриков) – 45:51     3:4 Добсон (Страбл, Андерсон) – 48:26    

Второй звездой стал шведский форвард «Рейнджерс» Мика Зибанеджад, который забросил одну шайбу и отдал пас, а третьей признали канадского нападающего «Монреаля» Ноа Добсона, отметившегося одним голом.

Напомним, в текущем сезоне на счету Артемия один гол и пять результативных передач в семи играх за клуб. Всего Панарин провёл 759 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ, где заработал 876 (303+573) очков.

