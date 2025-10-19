«Авангард» — «Автомобилист»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 14:00 мск

Сегодня, 19 октября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Омске состоится встреча между местным «Авангардом» и «Автомобилистом» из Екатеринбурга. Матч на стадионе «Джи-Драйв-Арена» начнётся в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 19 октября 2025, воскресенье. 14:00 МСК Авангард Омск Не начался Автомобилист Екатеринбург Кто победит в основное время? П1 X П2

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги «Авангард» сыграл 16 матчей, в которых набрал 22 очка, и занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Автомобилист» с 23 очками после 18 встреч располагается на третьей строчке Востока.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продлится до 20 марта 2026 года и включит в себя 182 игровых дня и 748 встреч. Команды проведут по 68 матчей. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.