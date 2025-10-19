Коннор Макдэвид впервые в карьере в НХЛ не забил в первых пяти матчах в сезоне
Нападающий и капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид впервые в карьере в НХЛ не забил в первых пяти матчах в сезоне. Форвард продлил безголевую серию в игре регулярного чемпионата с «Нью-Джерси Дэвилз» (3:5), в котором отметился результативной передачей.
НХЛ — регулярный чемпионат
18 октября 2025, суббота. 22:30 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
5 : 3
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Хьюз (Песке) – 28:07 2:0 Братт (Хьюз, Хишир) – 36:02 (pp) 2:1 Ньюджент-Хопкинс (Макдэвид, Рословик) – 38:16 3:1 Браун (Гленденинг) – 50:37 (sh) 4:1 Хьюз (Братт) – 52:33 4:2 Ньюджент-Хопкинс (Макдэвид, Нурс) – 56:30 5:2 Мерсер (Хишир) – 58:53 (en) 5:3 Лазар (Хенрик, Эмберсон) – 59:57
В пяти матчах в сезоне у 28-летнего хоккеиста 7 (0+7) очков при 17 бросках в створ и полезности «-1».
Макдэвид проводит 11-й сезон в НХЛ. Он впервые в карьере не забросил ни одной шайбы в пяти играх подряд со старта регулярки. До этого худший результат по голам на таком отрезке был в прошлом сезоне (одна шайба, заброшенная в пятом матче).
Коннор – пятикратный обладатель «Арт Росс Трофи» (приза лучшему бомбардиру регулярки).
