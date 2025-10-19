Коннор Макдэвид впервые в карьере в НХЛ не забил в первых пяти матчах в сезоне

Нападающий и капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид впервые в карьере в НХЛ не забил в первых пяти матчах в сезоне. Форвард продлил безголевую серию в игре регулярного чемпионата с «Нью-Джерси Дэвилз» (3:5), в котором отметился результативной передачей.

В пяти матчах в сезоне у 28-летнего хоккеиста 7 (0+7) очков при 17 бросках в створ и полезности «-1».

Макдэвид проводит 11-й сезон в НХЛ. Он впервые в карьере не забросил ни одной шайбы в пяти играх подряд со старта регулярки. До этого худший результат по голам на таком отрезке был в прошлом сезоне (одна шайба, заброшенная в пятом матче).

Коннор – пятикратный обладатель «Арт Росс Трофи» (приза лучшему бомбардиру регулярки).