Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин признан лучшим игроком дня в НХЛ

Российского нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина признали первой звездой прошедшего игрового дня в Национальной хоккейной лиге. Об этом сообщается на сайте НХЛ. На счету 33-летнего россиянина победный гол и три результативные передачи в матче с «Монреаль Канадиенс» (4:3).

Второй звездой стал американский форвард «Вегас Голден Найтс» Джек Айкел, который сделал четыре ассиста в игре с «Калгари Флэймз», а третьей признали американского нападающего «Нью-Джерси Дэвилз» Джека Хьюза, отметившегося двумя голами и одной передачей в матче с «Эдмонтон Ойлерз».

Напомним, в текущем сезоне на счету Артемия один гол и пять результативных передач в семи играх за клуб.