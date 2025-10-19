Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин признан лучшим игроком дня в НХЛ
Российского нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина признали первой звездой прошедшего игрового дня в Национальной хоккейной лиге. Об этом сообщается на сайте НХЛ. На счету 33-летнего россиянина победный гол и три результативные передачи в матче с «Монреаль Канадиенс» (4:3).
НХЛ — регулярный чемпионат
19 октября 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
3 : 4
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Слафковски (Кофилд) – 01:33 2:0 Судзуки (Демидов, Галлахер) – 03:42 (pp) 2:1 Зибанеджад (Фокс, Панарин) – 11:56 (pp) 2:2 Миллер (Фокс, Панарин) – 40:34 2:3 Робертсон (Панарин, Шири) – 44:11 2:4 Панарин (Зибанеджад, Гавриков) – 45:51 3:4 Добсон (Страбл, Андерсон) – 48:26
Второй звездой стал американский форвард «Вегас Голден Найтс» Джек Айкел, который сделал четыре ассиста в игре с «Калгари Флэймз», а третьей признали американского нападающего «Нью-Джерси Дэвилз» Джека Хьюза, отметившегося двумя голами и одной передачей в матче с «Эдмонтон Ойлерз».
Напомним, в текущем сезоне на счету Артемия один гол и пять результативных передач в семи играх за клуб.
