Логан Дэй: человеческие качества Овечкина красят его даже больше, чем хоккейные достижения

Американский защитник «Трактора» Логан Дэй высказался об игре российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и высоко оценил его человеческие качества.

– Вы неоднократно встречались с Александром Овечкиным.

– Да, он просто уникален! Люди вокруг не зря говорят о том, что он очень отзывчивый и открытый парень. Человеческие качества Ови красят его даже больше, чем многочисленные хоккейные достижения. С ним приятно находиться как на льду, так и вне его. Я был очень счастлив, когда Овечкин побил рекорд Гретцки.

– Многие говорили, что он не сможет побить рекорд из-за травмы…

– Честно говоря, я тоже так думал, но Ови снова сделал невозможное! Я очень рад за него и за тех ребят, которые помогали Александру на пути к рекорду, – приводит слова Дэя Metaratings.