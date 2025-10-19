Скидки
Евгений Малкин вышел на 28-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ

Комментарии

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин отметился голом и результативной передачей в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Сан-Хосе Шаркс» (3:0) и вышел на 28-е место по очкам в истории НХЛ. Форвард набрал 1355-е (516+839) очко за карьеру.

НХЛ — регулярный чемпионат
19 октября 2025, воскресенье. 05:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
0 : 3
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Кросби (Летанг, Ракелль) – 27:35     0:2 Манта (Бразо, Малкин) – 47:02     0:3 Малкин (Кросби, Карлссон) – 59:38    

39-летний хоккеист поднялся на 28-е место в списке лучших бомбардиров лиги, обогнав Брэндана Шэнахана (1354 очка в 1524 играх) и Ги Лефлёра (1353 в 1126). На 27-й строчке находится Джонни Бьюсик (1369 в 1540), на 26-й – Майк Модано (1374 в 1499), на 25-й – Бретт Халл (1391 в 1269).

На счету россиянина на данный момент 9 (2+7) очков в шести играх в текущем сезоне при полезности «+1».

Новости. Хоккей
