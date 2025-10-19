Евгений Малкин вышел на 28-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ
Поделиться
Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин отметился голом и результативной передачей в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Сан-Хосе Шаркс» (3:0) и вышел на 28-е место по очкам в истории НХЛ. Форвард набрал 1355-е (516+839) очко за карьеру.
НХЛ — регулярный чемпионат
19 октября 2025, воскресенье. 05:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
0 : 3
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Кросби (Летанг, Ракелль) – 27:35 0:2 Манта (Бразо, Малкин) – 47:02 0:3 Малкин (Кросби, Карлссон) – 59:38
39-летний хоккеист поднялся на 28-е место в списке лучших бомбардиров лиги, обогнав Брэндана Шэнахана (1354 очка в 1524 играх) и Ги Лефлёра (1353 в 1126). На 27-й строчке находится Джонни Бьюсик (1369 в 1540), на 26-й – Майк Модано (1374 в 1499), на 25-й – Бретт Халл (1391 в 1269).
На счету россиянина на данный момент 9 (2+7) очков в шести играх в текущем сезоне при полезности «+1».
Материалы по теме
Комментарии
- 19 октября 2025
-
11:38
-
11:18
-
11:00
-
10:36
-
10:16
-
10:08
-
09:52
-
09:32
-
09:30
-
09:10
-
09:00
-
08:50
-
08:26
-
08:12
-
07:35
-
07:30
-
07:27
-
06:31
-
04:57
-
04:54
-
04:52
-
04:49
-
04:41
-
02:12
- 18 октября 2025
-
23:58
-
23:54
-
23:50
-
23:44
-
23:34
-
23:20
-
23:12
-
22:51
-
22:26
-
22:04
-
21:44