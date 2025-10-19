Скидки
Защитник «Динамо» Пыленков: у нас два топовых вратаря — выходишь и играешь. Две стены!

Комментарии

Защитник московского «Динамо» Даниил Пыленков высказался о вратарях бело-голубых Владиславе Подъяпольском и Максиме Моторыгине, а также рассказал об их отличиях.

«Различий нет, у нас два топовых вратаря – выходишь и играешь. Две стены! Только Подъяпольский – стена побольше, а Моторыгин поменьше немного. Каких-то различий в их игре я не замечал. Конечно, если на Влада по 40 бросков за матч приходится, в конце он будет меньше выходить из ворот, чтобы не тратить энергию, но это наш «косяк», потому что нельзя допускать 40 бросков по воротам. Но Макс, наверное, чаще выходит из ворот», – приводит слова Пыленкова официальный сайт КХЛ.

