Панарин делит с Ковальчуком восьмое место по очкам в истории НХЛ среди россиян
Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин занял восьмое место по очкам в истории Национальной хоккейной лиги среди россиян. Форвард набрал 4 (1+3) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс» (4:3).
НХЛ — регулярный чемпионат
19 октября 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
3 : 4
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Слафковски (Кофилд) – 01:33 2:0 Судзуки (Демидов, Галлахер) – 03:42 (pp) 2:1 Зибанеджад (Фокс, Панарин) – 11:56 (pp) 2:2 Миллер (Фокс, Панарин) – 40:34 2:3 Робертсон (Панарин, Шири) – 44:11 2:4 Панарин (Зибанеджад, Гавриков) – 45:51 3:4 Добсон (Страбл, Андерсон) – 48:26
За карьеру в рамках регулярок Панарин заработал 876 (303+573) очков в 759 играх. Артемий догнал Илью Ковальчука (876 в 926) и делит с ним восьмое место в списке лучших российских бомбардиров в истории лиги.
Выше идут Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз», 1627 в 1496), Евгений Малкин («Питтсбург Пингвинз», 1355 в 1219), Сергей Фёдоров (1179 в 1248), Александр Могильный (1032 в 990), Алексей Ковалёв (1029 в 1316), Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг», 997 в 807) и Павел Дацюк (918 в 953).
