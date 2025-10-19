Панарин делит с Ковальчуком восьмое место по очкам в истории НХЛ среди россиян

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин занял восьмое место по очкам в истории Национальной хоккейной лиги среди россиян. Форвард набрал 4 (1+3) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс» (4:3).

За карьеру в рамках регулярок Панарин заработал 876 (303+573) очков в 759 играх. Артемий догнал Илью Ковальчука (876 в 926) и делит с ним восьмое место в списке лучших российских бомбардиров в истории лиги.

Выше идут Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз», 1627 в 1496), Евгений Малкин («Питтсбург Пингвинз», 1355 в 1219), Сергей Фёдоров (1179 в 1248), Александр Могильный (1032 в 990), Алексей Ковалёв (1029 в 1316), Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг», 997 в 807) и Павел Дацюк (918 в 953).