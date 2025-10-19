Скидки
Главная Хоккей Новости

Амур — Северсталь, результат матча 19 октября 2025 года, счет 2:3 Б, КХЛ 2025/2026

«Северсталь» одержала четвёртую победу подряд, обыграв «Амур» в серии буллитов
Сегодня, 19 октября, в Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Амур» принимал «Северсталь» из Череповца. Победу в серии буллитов одержали гости со счётом 3:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 октября 2025, воскресенье. 10:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
2 : 3
Б
Северсталь
Череповец
0:1 Абросимов (Чебыкин, Калдис) – 02:40 (5x5)     1:1 Лихачёв (Коротких, Мищенко) – 35:11 (5x4)     2:1 Петьков (Ураков, Соловьёв) – 37:48 (5x5)     2:2 Квочко (Давыдов, Муханов) – 44:12 (5x5)     2:3 Ильин – 65:00    

В основное время в составе «Амура» отличились Ярослав Лихачёв и Кирилл Петьков. За «Северсталь» заброшенными шайбами отметились Руслан Абросимов и Илья Квочко. В овертайме команды победителя не выявили. В серии буллитов сильнее оказались гости.

Таким образом, «Северсталь» одержала четвёртую подряд победу.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

«Амур» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 16 матчей, в которых набрал 17 очков, и занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Северсталь» с 20 очками после 16 встреч располагается на третьей строчке Западной конференции.

