«Северсталь» одержала четвёртую победу подряд, обыграв «Амур» в серии буллитов

Сегодня, 19 октября, в Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Амур» принимал «Северсталь» из Череповца. Победу в серии буллитов одержали гости со счётом 3:2.

В основное время в составе «Амура» отличились Ярослав Лихачёв и Кирилл Петьков. За «Северсталь» заброшенными шайбами отметились Руслан Абросимов и Илья Квочко. В овертайме команды победителя не выявили. В серии буллитов сильнее оказались гости.

Таким образом, «Северсталь» одержала четвёртую подряд победу.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

«Амур» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 16 матчей, в которых набрал 17 очков, и занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Северсталь» с 20 очками после 16 встреч располагается на третьей строчке Западной конференции.