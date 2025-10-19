Форвард «Салавата» Родевальд: Козлов — отличный тренер, у команды сильный тренерский штаб

Канадский нападающий «Салавата Юлаева» Джек Родевальд поделился своими впечатлениями от жизни в России. Ранее форвард выступал в КХЛ за «Куньлунь Ред Стар», «Трактор» и «Адмирал».

– Какие у вас уже сложились впечатления от жизни и игры в Уфе за эти месяцы?

– Всё отлично – город, болельщики, команда, тренерский штаб. Мне здесь всё нравится. Пока не хватает только побед, но, думаю, они скоро придут.

Виктор Козлов – отличный тренер. Раньше я много слышал о нём хорошего от других игроков и теперь понимаю, почему всем нравится играть под его руководством. У «Салавата» сильный тренерский штаб.

– Вы уже достаточно давно играете в России. Для вас это интересный опыт?

– Да, для меня это уже четвёртый сезон в России, и за это время я смог пожить и поиграть в разных частях страны. Я учу русский язык и уже начал его понимать. Также за это время я уже увидел много разных городов и у меня появилось много друзей. Здесь хорошие люди, и я комфортно чувствую себя в России, – приводит слова Родевальда «РБ Спорт».