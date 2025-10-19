Скидки
Главная Хоккей Новости

Шайфли — лучший бомбардир в истории «Виннипега» и «Атланты»

Канадский нападающий «Виннипег Джетс» Марк Шайфли стал лучшим бомбардиром в истории «Виннипега» и «Атланты Трэшерз», сообщает пресс-служба НХЛ. Форвард забросил шайбу в матче регулярного чемпионата с «Нэшвилл Предаторз» (4:1).

НХЛ — регулярный чемпионат
19 октября 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
4 : 1
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Шайфли (Коннор, Иафалло) – 02:39 (pp)     2:0 Нидеррайтер (Наместников, Демело) – 10:25     3:0 Стэнли (Нюквист, Тэйвз) – 45:26     4:0 Наместников (Тэйвз, Нидеррайтер) – 56:52 (pp)     4:1 Бантинг (О'Райлли, Шей) – 58:56    

32-летний нападающий стал лучшим бомбардиром в истории франшизы, обогнав Блэйка Уилера (812 очков в 897 играх за «Атланту» и «Джетс»).

Шайфли был первым игроком, выбранным на драфте НХЛ «Виннипегом» после переезда команды из Атланты в Канаду и смены названия. Хоккеист был задрафтован под общим седьмым номером в 2011 году.

В текущем сезоне на счету Марка 9 (6+3) очков в пяти играх при полезности «+4».

