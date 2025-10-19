Шайфли — лучший бомбардир в истории «Виннипега» и «Атланты»
Поделиться
Канадский нападающий «Виннипег Джетс» Марк Шайфли стал лучшим бомбардиром в истории «Виннипега» и «Атланты Трэшерз», сообщает пресс-служба НХЛ. Форвард забросил шайбу в матче регулярного чемпионата с «Нэшвилл Предаторз» (4:1).
НХЛ — регулярный чемпионат
19 октября 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
4 : 1
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Шайфли (Коннор, Иафалло) – 02:39 (pp) 2:0 Нидеррайтер (Наместников, Демело) – 10:25 3:0 Стэнли (Нюквист, Тэйвз) – 45:26 4:0 Наместников (Тэйвз, Нидеррайтер) – 56:52 (pp) 4:1 Бантинг (О'Райлли, Шей) – 58:56
32-летний нападающий стал лучшим бомбардиром в истории франшизы, обогнав Блэйка Уилера (812 очков в 897 играх за «Атланту» и «Джетс»).
Шайфли был первым игроком, выбранным на драфте НХЛ «Виннипегом» после переезда команды из Атланты в Канаду и смены названия. Хоккеист был задрафтован под общим седьмым номером в 2011 году.
В текущем сезоне на счету Марка 9 (6+3) очков в пяти играх при полезности «+4».
Материалы по теме
Комментарии
- 19 октября 2025
-
13:30
-
13:14
-
12:54
-
12:34
-
11:58
-
11:38
-
11:18
-
11:00
-
10:36
-
10:16
-
10:08
-
09:52
-
09:32
-
09:30
-
09:10
-
09:00
-
08:50
-
08:26
-
08:12
-
07:35
-
07:30
-
07:27
-
06:31
-
04:57
-
04:54
-
04:52
-
04:49
-
04:41
-
02:12
- 18 октября 2025
-
23:58
-
23:54
-
23:50
-
23:44
-
23:34
-
23:20