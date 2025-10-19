Шайфли — лучший бомбардир в истории «Виннипега» и «Атланты»

Канадский нападающий «Виннипег Джетс» Марк Шайфли стал лучшим бомбардиром в истории «Виннипега» и «Атланты Трэшерз», сообщает пресс-служба НХЛ. Форвард забросил шайбу в матче регулярного чемпионата с «Нэшвилл Предаторз» (4:1).

32-летний нападающий стал лучшим бомбардиром в истории франшизы, обогнав Блэйка Уилера (812 очков в 897 играх за «Атланту» и «Джетс»).

Шайфли был первым игроком, выбранным на драфте НХЛ «Виннипегом» после переезда команды из Атланты в Канаду и смены названия. Хоккеист был задрафтован под общим седьмым номером в 2011 году.

В текущем сезоне на счету Марка 9 (6+3) очков в пяти играх при полезности «+4».