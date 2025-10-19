Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Капитан «Лос-Анджелеса» Копитар может пропустить несколько недель из-за травмы ноги

Капитан «Лос-Анджелеса» Копитар может пропустить несколько недель из-за травмы ноги
Комментарии

Капитан «Лос-Анджелес Кингз» словенский нападающий Анже Копитар может пропустить несколько недель из-за травмы ноги. Об этом сообщает пресс-служба клуба в социальной сети Х. Ранее 38-летний форвард сообщил, что этот сезон станет заключительным для него в карьере.

В минувшем сезоне Копитар стал обладателем приза «Леди Бинг Трофи» — индивидуальной награды, которая ежегодно вручается хоккеисту, показавшему образец честной спортивной борьбы и джентльменского поведения в сочетании с высоким игровым мастерством.

Словенец выступал за «Кингз» с сезона-2006/2007, провёл 1454 матча в регулярных чемпионатах НХЛ и набрал 1278 (440+838) очков. В 2012 и 2014 годах Копитар в составе «Лос-Анджелеса» завоёвывал Кубок Стэнли.

Материалы по теме
Форвард «Эдмонтона» Драйзайтль: Копитар был моим кумиром в детстве, я на него равнялся
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android