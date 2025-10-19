Скидки
Главный тренер «Северстали» Козырев оценил победу над «Амуром»

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев подвёл итоги победного матча с «Амуром» (3:2 Б) в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 октября 2025, воскресенье. 10:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
2 : 3
Б
Северсталь
Череповец
0:1 Абросимов (Чебыкин, Калдис) – 02:40 (5x5)     1:1 Лихачёв (Коротких, Мищенко) – 35:11 (5x4)     2:1 Петьков (Ураков, Соловьёв) – 37:48 (5x5)     2:2 Квочко (Давыдов, Муханов) – 44:12 (5x5)     2:3 Ильин – 65:00    

— Традиционно у нас матч с «Амуром» проходит очень сложно. Сегодняшняя игра не исключение. Мы немного потеряли нить игры во втором периоде, так как удалились. Но проявили характер, сравняли счёт. Это очень важные два очка для нашей команды.

— Сейчас у вас много игроков на травме. Надолго ли хватит ресурсов? Ведь шесть игроков в лазарете — это очень много.
— Это ничего не значит. Это даёт огромные возможности для наших молодых игроков, игроков системы. Как видите, они себя проявляют отлично.

— Как будете готовиться к игре во Владивостоке?
— Мы отдохнём. Вылетаем через пару часов. Проведём тренировку завтра. Всё как всегда. В штатном режиме.

— Дайте, пожалуйста, оценку игре Аймурзина.
— Я даю оценку игре команды, а не отдельным игрокам. Я их не критикую, не хвалю. Я даю оценку всей команде, а не индивидуально. Тем более не публично, — приводит слова Козырева пресс-служба «Северстали».

