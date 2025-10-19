Бывший главный тренер клубов КХЛ Александр Андриевский вошёл в тренерский штаб «Амура», сообщает пресс-служба хабаровского клуба. Специалист будет отвечать за работу с нападающими.

В сезоне-2006/2007 Андриевский начинал тренерскую карьеру в минском «Динамо». С 2009 года на протяжении пяти сезонов он входил в тренерский штаб минчан: дважды его возглавлял, а также помогал Мареку Сикоре и Кари Хейккиля. Под руководством Андриевского «Динамо» выиграло Кубок Шпенглера — 2009.

В КХЛ Андриевский также работал главным тренером в «Адмирале» (2015–2018 и 2021–2022), «Сибири» (2018–2019) и «Сочи» (2019–2021). Клуб из Владивостока при белорусском специалисте дважды выходил в плей-офф. С января 2022-го Андриевский работал тренером-консультантом в клубе ВХЛ «Нефтяник». С 2022 по 2024 год входил в тренерский штаб минского «Динамо».

Нынешний сезон специалист начинал в солигорском «Шахтёре» в качестве помощника главного тренера.