Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Александр Андриевский вошёл в тренерский штаб «Амура»

Александр Андриевский вошёл в тренерский штаб «Амура»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший главный тренер клубов КХЛ Александр Андриевский вошёл в тренерский штаб «Амура», сообщает пресс-служба хабаровского клуба. Специалист будет отвечать за работу с нападающими.

В сезоне-2006/2007 Андриевский начинал тренерскую карьеру в минском «Динамо». С 2009 года на протяжении пяти сезонов он входил в тренерский штаб минчан: дважды его возглавлял, а также помогал Мареку Сикоре и Кари Хейккиля. Под руководством Андриевского «Динамо» выиграло Кубок Шпенглера — 2009.

В КХЛ Андриевский также работал главным тренером в «Адмирале» (2015–2018 и 2021–2022), «Сибири» (2018–2019) и «Сочи» (2019–2021). Клуб из Владивостока при белорусском специалисте дважды выходил в плей-офф. С января 2022-го Андриевский работал тренером-консультантом в клубе ВХЛ «Нефтяник». С 2022 по 2024 год входил в тренерский штаб минского «Динамо».

Нынешний сезон специалист начинал в солигорском «Шахтёре» в качестве помощника главного тренера.

Материалы по теме
В «Амуре» объяснили решение расторгнуть контракт с защитником Кэмероном Ли
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android