Нападающий «Северстали» Квочко прокомментировал победу над «Амуром»

Нападающий «Северстали» Илья Квочко высказался о победе над «Амуром» (3:2 Б) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Форвард сравнял счёт и перевел игру в овертайм.

«Хорошо, что выиграли. Спасибо нашим буллитерам. Спасибо всей команде и всем болельщикам. Насколько закономерен результат встречи? Что игра ушла в овертайм и буллиты? «Амур» — хорошая команда. У них тоже была победная серия. Мы это знали. Старались предложить им свою игру, играть первым номером. Насколько важно было начать выезд с победы? Конечно, всегда важно начинать с победы. Это хорошее настроение на весь выезд», — приводит слова Квочко пресс-служба «Северстали».