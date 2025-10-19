Владимир Ткачёв забил свой первый гол за «Металлург»

Нападающий «Металлурга» Владимир Ткачёв забил свой первый гол за магнитогорский клуб. Форвард отметился заброшенной шайбой в матче с «Нефтехимиком». Игра проходит в эти минуты в Магнитогорске.

На шестой минуте встречи Ткачёв забил второй гол в матче с передач Евгения Кузнецова и Валерия Орехова.

Напомним, Владимир перешёл в клуб из Магнитогорска из омского «Авангарда» в июле 2025 года.

В текущем сезоне Ткачёв провёл 16 матчей за «Металлург», в которых отметился 15 результативными передачами. Всего на счету форварда 486 игр в КХЛ и 404 (120+284) очка.