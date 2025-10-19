Скидки
Владимир Ткачёв забил свой первый гол за «Металлург»

Нападающий «Металлурга» Владимир Ткачёв забил свой первый гол за магнитогорский клуб. Форвард отметился заброшенной шайбой в матче с «Нефтехимиком». Игра проходит в эти минуты в Магнитогорске.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 октября 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
2-й период
5 : 1
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Михайлис (Паливко, Орехов) – 02:06 (5x5)     2:0 Ткачёв (Кузнецов, Орехов) – 05:48 (5x5)     3:0 Маклюков (Ткачёв) – 08:56 (5x5)     3:1 Белозёров (Жафяров, Точилкин) – 12:46 (5x3)     4:1 Коробкин (Барак, Коротков) – 16:50 (5x5)     5:1 Минулин (Кузнецов, Толчинский) – 18:40 (5x5)    

На шестой минуте встречи Ткачёв забил второй гол в матче с передач Евгения Кузнецова и Валерия Орехова.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Напомним, Владимир перешёл в клуб из Магнитогорска из омского «Авангарда» в июле 2025 года.

В текущем сезоне Ткачёв провёл 16 матчей за «Металлург», в которых отметился 15 результативными передачами. Всего на счету форварда 486 игр в КХЛ и 404 (120+284) очка.

