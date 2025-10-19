Андрей Разин получил удаление за неспортивное поведение в матче с «Нефтехимиком»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин получил удаление за оскорбление судей и неспортивное поведение в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Нефтехимиком». Игра проходит в эти минуты в Магнитогорске. После первого периода счёт 5:1 в пользу «Металлурга».

На 12-й минуте встречи защитник хозяев Данила Паливко сцепился с игроком «Нефтехимика» Ильёй Пастуховым и получил две минуты за грубость. Отметим, что на тот момент свой штраф отбывал защитник «Металлурга» Егор Яковлев. Разин в грубой форме обратился к арбитру, за что был выписан командный штраф.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».