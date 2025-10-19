Андрей Разин получил удаление за неспортивное поведение в матче с «Нефтехимиком»
Поделиться
Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин получил удаление за оскорбление судей и неспортивное поведение в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Нефтехимиком». Игра проходит в эти минуты в Магнитогорске. После первого периода счёт 5:1 в пользу «Металлурга».
Фонбет Чемпионат КХЛ
19 октября 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Перерыв
8 : 2
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Михайлис (Паливко, Орехов) – 02:06 (5x5) 2:0 Ткачёв (Кузнецов, Орехов) – 05:48 (5x5) 3:0 Маклюков (Ткачёв) – 08:56 (5x5) 3:1 Белозёров (Жафяров, Точилкин) – 12:46 (5x3) 4:1 Коробкин (Барак, Коротков) – 16:50 (5x5) 5:1 Минулин (Кузнецов, Толчинский) – 18:40 (5x5) 6:1 Барак (Канцеров, Ткачёв) – 23:09 (5x4) 7:1 Яковлев (Михайлис, Исхаков) – 26:07 (5x5) 8:1 Силантьев (Канцеров) – 28:10 (5x5) 8:2 Надворный (Хоружев, Хлыстов) – 30:10 (4x5)
На 12-й минуте встречи защитник хозяев Данила Паливко сцепился с игроком «Нефтехимика» Ильёй Пастуховым и получил две минуты за грубость. Отметим, что на тот момент свой штраф отбывал защитник «Металлурга» Егор Яковлев. Разин в грубой форме обратился к арбитру, за что был выписан командный штраф.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
Материалы по теме
Комментарии
- 19 октября 2025
-
15:54
-
15:45
-
15:26
-
14:55
-
14:45
-
14:13
-
13:56
-
13:30
-
13:14
-
12:54
-
12:34
-
11:58
-
11:38
-
11:18
-
11:00
-
10:36
-
10:16
-
10:08
-
09:52
-
09:32
-
09:30
-
09:10
-
09:00
-
08:50
-
08:26
-
08:12
-
07:35
-
07:30
-
07:27
-
06:31
-
04:57
-
04:54
-
04:52
-
04:49
-
04:41