Андрей Разин получил удаление за неспортивное поведение в матче с «Нефтехимиком»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин получил удаление за оскорбление судей и неспортивное поведение в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Нефтехимиком». Игра проходит в эти минуты в Магнитогорске. После первого периода счёт 5:1 в пользу «Металлурга».

19 октября 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Перерыв
8 : 2
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Михайлис (Паливко, Орехов) – 02:06 (5x5)     2:0 Ткачёв (Кузнецов, Орехов) – 05:48 (5x5)     3:0 Маклюков (Ткачёв) – 08:56 (5x5)     3:1 Белозёров (Жафяров, Точилкин) – 12:46 (5x3)     4:1 Коробкин (Барак, Коротков) – 16:50 (5x5)     5:1 Минулин (Кузнецов, Толчинский) – 18:40 (5x5)     6:1 Барак (Канцеров, Ткачёв) – 23:09 (5x4)     7:1 Яковлев (Михайлис, Исхаков) – 26:07 (5x5)     8:1 Силантьев (Канцеров) – 28:10 (5x5)     8:2 Надворный (Хоружев, Хлыстов) – 30:10 (4x5)    

На 12-й минуте встречи защитник хозяев Данила Паливко сцепился с игроком «Нефтехимика» Ильёй Пастуховым и получил две минуты за грубость. Отметим, что на тот момент свой штраф отбывал защитник «Металлурга» Егор Яковлев. Разин в грубой форме обратился к арбитру, за что был выписан командный штраф.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

