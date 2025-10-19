Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Старались, но немного не повезло». Главный тренер «Амура» — о поражении от «Северстали»

«Старались, но немного не повезло». Главный тренер «Амура» — о поражении от «Северстали»
Комментарии

Главный тренер «Амура» Александр Гальченюк прокомментировал поражение от «Северстали» (2:3 Б) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 октября 2025, воскресенье. 10:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
2 : 3
Б
Северсталь
Череповец
0:1 Абросимов (Чебыкин, Калдис) – 02:40 (5x5)     1:1 Лихачёв (Коротких, Мищенко) – 35:11 (5x4)     2:1 Петьков (Ураков, Соловьёв) – 37:48 (5x5)     2:2 Квочко (Давыдов, Муханов) – 44:12 (5x5)     2:3 Ильин – 65:00    

«Интересный матч – я точно знал, что он таким и получится, настраивал ребят. Плюс у нас был день отца, приехали папы игроков, зашли в раздевалку – хорошие эмоции. Ребята старались сделать праздник, и, в принципе, он получился. Но это игра, немного не повезло. Мы играли, старались, но так получилось. Увеличивали скорость атак, преимуществом владели то мы, то соперник – такая волнообразная игра получилась. Петьков? Он хорошо работает, заслужил этот гол», — приводит слова Гальченюка сайт КХЛ.

Материалы по теме
Видео
«Северсталь» одержала четвёртую победу подряд, обыграв «Амур» в серии буллитов
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android