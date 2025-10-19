«Старались, но немного не повезло». Главный тренер «Амура» — о поражении от «Северстали»
Главный тренер «Амура» Александр Гальченюк прокомментировал поражение от «Северстали» (2:3 Б) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Фонбет Чемпионат КХЛ
19 октября 2025, воскресенье. 10:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
2 : 3
Б
Северсталь
Череповец
0:1 Абросимов (Чебыкин, Калдис) – 02:40 (5x5) 1:1 Лихачёв (Коротких, Мищенко) – 35:11 (5x4) 2:1 Петьков (Ураков, Соловьёв) – 37:48 (5x5) 2:2 Квочко (Давыдов, Муханов) – 44:12 (5x5) 2:3 Ильин – 65:00
«Интересный матч – я точно знал, что он таким и получится, настраивал ребят. Плюс у нас был день отца, приехали папы игроков, зашли в раздевалку – хорошие эмоции. Ребята старались сделать праздник, и, в принципе, он получился. Но это игра, немного не повезло. Мы играли, старались, но так получилось. Увеличивали скорость атак, преимуществом владели то мы, то соперник – такая волнообразная игра получилась. Петьков? Он хорошо работает, заслужил этот гол», — приводит слова Гальченюка сайт КХЛ.
