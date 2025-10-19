«Нефтехимик» произвёл обратную замену вратаря в середине второго периода
В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Металлургом» и «Нефтехимиком». На данный момент счёт 8:2 в пользу хозяев.
Фонбет Чемпионат КХЛ
19 октября 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Перерыв
8 : 2
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Михайлис (Паливко, Орехов) – 02:06 (5x5) 2:0 Ткачёв (Кузнецов, Орехов) – 05:48 (5x5) 3:0 Маклюков (Ткачёв) – 08:56 (5x5) 3:1 Белозёров (Жафяров, Точилкин) – 12:46 (5x3) 4:1 Коробкин (Барак, Коротков) – 16:50 (5x5) 5:1 Минулин (Кузнецов, Толчинский) – 18:40 (5x5) 6:1 Барак (Канцеров, Ткачёв) – 23:09 (5x4) 7:1 Яковлев (Михайлис, Исхаков) – 26:07 (5x5) 8:1 Силантьев (Канцеров) – 28:10 (5x5) 8:2 Надворный (Хоружев, Хлыстов) – 30:10 (4x5)
Под конец первого периода главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин произвёл замену вратаря при счёте 1:5, вместо Ярослава Озолина вышел Семён Любалин. К середине второй 20-минутки после трёх пропущенных шайб в ворота вернулся Озолин.
На данный момент «Металлург» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции. Команда Андрея Разина набрала 26 очков после 16 матчей. «Нефтехимик» с 19 очками в 17 играх располагается на шестой строчке в таблице Востока.
