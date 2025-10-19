«Нефтехимик» произвёл обратную замену вратаря в середине второго периода

В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Металлургом» и «Нефтехимиком». На данный момент счёт 8:2 в пользу хозяев.

Под конец первого периода главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин произвёл замену вратаря при счёте 1:5, вместо Ярослава Озолина вышел Семён Любалин. К середине второй 20-минутки после трёх пропущенных шайб в ворота вернулся Озолин.

На данный момент «Металлург» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции. Команда Андрея Разина набрала 26 очков после 16 матчей. «Нефтехимик» с 19 очками в 17 играх располагается на шестой строчке в таблице Востока.