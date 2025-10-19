Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Нефтехимик» произвёл обратную замену вратаря в середине второго периода

«Нефтехимик» произвёл обратную замену вратаря в середине второго периода
Комментарии

В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Металлургом» и «Нефтехимиком». На данный момент счёт 8:2 в пользу хозяев.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 октября 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Перерыв
8 : 2
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Михайлис (Паливко, Орехов) – 02:06 (5x5)     2:0 Ткачёв (Кузнецов, Орехов) – 05:48 (5x5)     3:0 Маклюков (Ткачёв) – 08:56 (5x5)     3:1 Белозёров (Жафяров, Точилкин) – 12:46 (5x3)     4:1 Коробкин (Барак, Коротков) – 16:50 (5x5)     5:1 Минулин (Кузнецов, Толчинский) – 18:40 (5x5)     6:1 Барак (Канцеров, Ткачёв) – 23:09 (5x4)     7:1 Яковлев (Михайлис, Исхаков) – 26:07 (5x5)     8:1 Силантьев (Канцеров) – 28:10 (5x5)     8:2 Надворный (Хоружев, Хлыстов) – 30:10 (4x5)    

Под конец первого периода главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин произвёл замену вратаря при счёте 1:5, вместо Ярослава Озолина вышел Семён Любалин. К середине второй 20-минутки после трёх пропущенных шайб в ворота вернулся Озолин.

На данный момент «Металлург» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции. Команда Андрея Разина набрала 26 очков после 16 матчей. «Нефтехимик» с 19 очками в 17 играх располагается на шестой строчке в таблице Востока.

Материалы по теме
Видео
Андрей Разин получил удаление за неспортивное поведение в матче с «Нефтехимиком»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android