Гол Окулова в овертайме принёс «Авангарду» первую победу в сезоне над «Автомобилистом»

В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Авангардом» и екатеринбургским «Автомобилистом». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2 в овертайме.

«Авангард» открыл счёт на последней минуте первого периода — отличился Михаил Котляревский с передач Игоря Мартынова и Никиты Серебрякова. «Автомобилист» сравнял счёт на 46-й минуте благодаря голу Семёна Кизимова. Через три минуты «Авангард» вновь смог выйти вперёд в счёте — большинство реализовал Эндрю Потуральски, которому ассистировал Константин Окулов. На 55-й минуте Стефан Да Коста с передачи Брукса Мэйсека сравнял счёт в матче. В дополнительное время победу одержал «Авангард» благодаря голу Окулова на последней минуте овертайма.

Таким образом, «Авангард» впервые в текущем сезоне обыграл «Автомобилист». Предыдущие две личные встречи остались за екатеринбургской командой.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.