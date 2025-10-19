Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Авангард — Автомобилист, результат матча 19 октября 2025 года, счёт 3:2 ОТ, КХЛ 2025/2026

Гол Окулова в овертайме принёс «Авангарду» первую победу в сезоне над «Автомобилистом»
Аудио-версия:
Комментарии

В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Авангардом» и екатеринбургским «Автомобилистом». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2 в овертайме.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 октября 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 2
ОТ
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Котляревский (Мартынов, Серебряков) – 19:04 (5x5)     1:1 Кизимов – 45:09 (5x5)     2:1 Потуральски (Окулов) – 48:17 (5x4)     2:2 Да Коста (Мэйсек, Воробьёв) – 54:58 (5x5)     3:2 Окулов (Прохоркин) – 64:34 (3x3)    

«Авангард» открыл счёт на последней минуте первого периода — отличился Михаил Котляревский с передач Игоря Мартынова и Никиты Серебрякова. «Автомобилист» сравнял счёт на 46-й минуте благодаря голу Семёна Кизимова. Через три минуты «Авангард» вновь смог выйти вперёд в счёте — большинство реализовал Эндрю Потуральски, которому ассистировал Константин Окулов. На 55-й минуте Стефан Да Коста с передачи Брукса Мэйсека сравнял счёт в матче. В дополнительное время победу одержал «Авангард» благодаря голу Окулова на последней минуте овертайма.

Таким образом, «Авангард» впервые в текущем сезоне обыграл «Автомобилист». Предыдущие две личные встречи остались за екатеринбургской командой.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Календарь КХЛ
Турнирная таблица КХЛ
Материалы по теме
«Авангард» дожал Маклауда! Канадца «отменили» на родине, а в Омске усвоили недавний урок
«Авангард» дожал Маклауда! Канадца «отменили» на родине, а в Омске усвоили недавний урок
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android