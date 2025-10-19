Скидки
Главная Хоккей Новости

Сергей Шумаков примет участие в матче КХЛ впервые с 5 марта 2024 года

Комментарии

Нападающий «Лады» Сергей Шумаков попал в заявку команды на матч с «Торпедо». Встреча пройдёт сегодня, 19 октября, в Нижнем Новгороде и начнётся в 17:00 мск.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 октября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
1-й период
0 : 0
Лада
Тольятти

В предыдущий раз Шумаков принимал участие в матче Континентальной хоккейной лиги 5 марта 2024 года. Форвард сыграл с «Авангардом» в первом раунде плей-офф в составе «Лады». В прошлом сезоне Шумаков выступал в чемпионате КХЛ 3х3 за челябинский «Трактор».

Фото: ХК «Лада»

Всего в КХЛ 32-летний Шумаков провёл 594 матча, набрав 317 очков. Сергей Шумаков – обладатель бронзовой медали чемпионата КХЛ сезона-2014/2015 в составе «Сибири» и серебряный призёр чемпионата КХЛ сезона-2018/2019 в составе «Авангарда».

