Главная Хоккей Новости

Металлург — Нефтехимик, результат матча 19 октября 2025 года, счёт 9:6, КХЛ 2025/2026

«Металлург» забросил девять шайб и обыграл «Нефтехимик» в результативном матче с 15 голами
Аудио-версия:
Комментарии

В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Металлургом» и «Нефтехимиком». Результативная встреча завершилась победой хозяев со счётом 9:6.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 октября 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
9 : 6
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Михайлис (Паливко, Орехов) – 02:06 (5x5)     2:0 Ткачёв (Кузнецов, Орехов) – 05:48 (5x5)     3:0 Маклюков (Ткачёв) – 08:56 (5x5)     3:1 Белозёров (Жафяров, Точилкин) – 12:46 (5x3)     4:1 Коробкин (Барак, Коротков) – 16:50 (5x5)     5:1 Минулин (Кузнецов, Толчинский) – 18:40 (5x5)     6:1 Барак (Канцеров, Ткачёв) – 23:09 (5x4)     7:1 Яковлев (Михайлис, Исхаков) – 26:07 (5x5)     8:1 Силантьев (Канцеров, Ткачёв) – 28:10 (5x5)     8:2 Надворный (Хоружев, Хлыстов) – 30:10 (4x5)     9:2 Канцеров (Барак, Ткачёв) – 43:03 (5x3)     9:3 Точилкин – 43:25 (4x5)     9:4 Точилкин (Жафяров, Хафизуллин) – 46:38 (5x4)     9:5 Шафигуллин (Сушко) – 48:33 (4x5)     9:6 Пастухов (Жафяров, Белозёров) – 59:51 (5x5)    

В составе «Металлурга» заброшенными шайбами отметились Никита Михайлис, Владимир Ткачёв, Алексей Маклюков, Егор Коробкин, Артём Минулин, Дерек Барак, Егор Яковлев, Дмитрий Силантьев и Роман Канцеров. Ткачёв забил свой первый гол за «Металлург» и также отметился четырьмя результативными передачами. За «Нефтехимик» дубль оформил Герман Точилкин, ещё по шайбе забросили Андрей Белозёров, Матвей Надворный, Булат Шафигуллин и Илья Пастухов. Отметим, три гола «Нефтехимик» забил в меньшинстве.

Под конец первого периода главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин произвёл замену вратаря при счёте 1:5, вместо Ярослава Озолина вышел Семён Любалин. К середине второй двадцатиминутки после трёх пропущенных шайб в ворота вернулся Озолин.

