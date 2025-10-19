«Металлург» забросил девять шайб и обыграл «Нефтехимик» в результативном матче с 15 голами

В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Металлургом» и «Нефтехимиком». Результативная встреча завершилась победой хозяев со счётом 9:6.

В составе «Металлурга» заброшенными шайбами отметились Никита Михайлис, Владимир Ткачёв, Алексей Маклюков, Егор Коробкин, Артём Минулин, Дерек Барак, Егор Яковлев, Дмитрий Силантьев и Роман Канцеров. Ткачёв забил свой первый гол за «Металлург» и также отметился четырьмя результативными передачами. За «Нефтехимик» дубль оформил Герман Точилкин, ещё по шайбе забросили Андрей Белозёров, Матвей Надворный, Булат Шафигуллин и Илья Пастухов. Отметим, три гола «Нефтехимик» забил в меньшинстве.

Под конец первого периода главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин произвёл замену вратаря при счёте 1:5, вместо Ярослава Озолина вышел Семён Любалин. К середине второй двадцатиминутки после трёх пропущенных шайб в ворота вернулся Озолин.