«Металлург» впервые в истории КХЛ забросил девять шайб в одном матче

В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Металлургом» и «Нефтехимиком». Встреча завершилась разгромной победой хозяев со счётом 9:5.

«Металлург» впервые в истории КХЛ забросил девять шайб в одном матче. До этого магнитогорская команда трижды забрасывала по восемь шайб в одной игре.

«Металлург» и «Нефтехимик» обновили свои рекорды результативных матчей в КХЛ. Команды на двоих забросили 15 шайб. В предыдущих рекордных матчах клубов было заброшено по 13 шайб. Отметим, что три гола в прошедшем матче «Нефтехимик» забил в меньшинстве.