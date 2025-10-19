Скидки
«Нефтехимик» забил три гола в меньшинстве в матче с «Металлургом»

«Нефтехимик» забил три гола в меньшинстве в матче с «Металлургом»
Комментарии

В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Металлургом» и «Нефтехимиком». Результативная встреча завершилась победой хозяев со счётом 9:6.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 октября 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
9 : 6
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Михайлис (Паливко, Орехов) – 02:06 (5x5)     2:0 Ткачёв (Кузнецов, Орехов) – 05:48 (5x5)     3:0 Маклюков (Ткачёв) – 08:56 (5x5)     3:1 Белозёров (Жафяров, Точилкин) – 12:46 (5x3)     4:1 Коробкин (Барак, Коротков) – 16:50 (5x5)     5:1 Минулин (Кузнецов, Толчинский) – 18:40 (5x5)     6:1 Барак (Канцеров, Ткачёв) – 23:09 (5x4)     7:1 Яковлев (Михайлис, Исхаков) – 26:07 (5x5)     8:1 Силантьев (Канцеров, Ткачёв) – 28:10 (5x5)     8:2 Надворный (Хоружев, Хлыстов) – 30:10 (4x5)     9:2 Канцеров (Барак, Ткачёв) – 43:03 (5x3)     9:3 Точилкин – 43:25 (4x5)     9:4 Точилкин (Жафяров, Хафизуллин) – 46:38 (5x4)     9:5 Шафигуллин (Сушко) – 48:33 (4x5)     9:6 Пастухов (Жафяров, Белозёров) – 59:51 (5x5)    

Три из шести шайб «Нефтехимик» забросил при игре в меньшинстве. Голами отметились Матвей Надворный, Герман Точилкин и Булат Шафигуллин.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Новости. Хоккей
