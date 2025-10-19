«Нефтехимик» забил три гола в меньшинстве в матче с «Металлургом»

В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Металлургом» и «Нефтехимиком». Результативная встреча завершилась победой хозяев со счётом 9:6.

Три из шести шайб «Нефтехимик» забросил при игре в меньшинстве. Голами отметились Матвей Надворный, Герман Точилкин и Булат Шафигуллин.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

