В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Металлургом» и «Нефтехимиком». Результативная встреча завершилась победой хозяев со счётом 9:6.

Матч «Металлург» – «Нефтехимик» стал четвёртым по результативности в истории КХЛ. Самым результативным матчем в истории Континентальной хоккейной лиги является встреча «Барыса» с «Витязем», в которой было заброшено 17 шайб, казахстанский клуб победил со счётом 11:6. Также по 15 голов было забито в матчах «Витязь» — «Динамо» Минск (9:6) и «Спартак» – «Динамо» Москва (8:7 ОТ).