«Нефтехимик» стал первой командой в истории КХЛ, дважды забившей три гола в меньшинстве

В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Металлургом» и «Нефтехимиком». Результативная встреча завершилась победой хозяев со счётом 9:6. Три из шести шайб «Нефтехимик» забросил при игре в меньшинстве. Голами отметились Матвей Надворный, Герман Точилкин и Булат Шафигуллин.
«Нефтехимик» стал первой командой в истории КХЛ, забросившей три шайбы в меньшинстве в двух разных матчах. Ранее по три шайбы в меньшинстве за игру забрасывали:
14 октября 2008 — «Салават Юлаев» (Нуртдинов, Терещенко, Пережогин) в матче с «Сибирью».
16 февраля 2011 — «Нефтехимик» (Полыгалов, Якуценя, Макаров) в матче со «Спартаком».
24 сентября 2012 — «Трактор» (Кузнецов, Панов, Контиола) в матче с «Салаватом Юлаевым».
4 сентября 2023 — «Динамо» Мн (Волков, Пинчук, Стась) в матче с «Витязем».
- 19 октября 2025
-
18:45
-
18:42
-
18:34
-
18:26
-
17:45
-
17:18
-
17:07
-
17:00
-
16:59
-
16:23
-
16:16
-
15:54
-
15:45
-
15:26
-
14:55
-
14:45
-
14:13
-
13:56
-
13:30
-
13:14
-
12:54
-
12:34
-
11:58
-
11:38
-
11:18
-
11:00
-
10:36
-
10:16
-
10:08
-
09:52
-
09:32
-
09:30
-
09:10
-
09:00
-
08:50