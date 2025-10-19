«Нефтехимик» стал первой командой в истории КХЛ, дважды забившей три гола в меньшинстве

В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Металлургом» и «Нефтехимиком». Результативная встреча завершилась победой хозяев со счётом 9:6. Три из шести шайб «Нефтехимик» забросил при игре в меньшинстве. Голами отметились Матвей Надворный, Герман Точилкин и Булат Шафигуллин.

«Нефтехимик» стал первой командой в истории КХЛ, забросившей три шайбы в меньшинстве в двух разных матчах. Ранее по три шайбы в меньшинстве за игру забрасывали:

14 октября 2008 — «Салават Юлаев» (Нуртдинов, Терещенко, Пережогин) в матче с «Сибирью».

16 февраля 2011 — «Нефтехимик» (Полыгалов, Якуценя, Макаров) в матче со «Спартаком».

24 сентября 2012 — «Трактор» (Кузнецов, Панов, Контиола) в матче с «Салаватом Юлаевым».

4 сентября 2023 — «Динамо» Мн (Волков, Пинчук, Стась) в матче с «Витязем».