Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Заварухин: «Автомобилист» выдавливал из себя всё, что возможно на сегодня

Заварухин: «Автомобилист» выдавливал из себя всё, что возможно на сегодня
Комментарии

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал поражение в гостевом матче с «Авангардом» (2:3 ОТ).

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 октября 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 2
ОТ
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Котляревский (Мартынов, Серебряков) – 19:04 (5x5)     1:1 Кизимов – 45:09 (5x5)     2:1 Потуральски (Окулов) – 48:17 (5x4)     2:2 Да Коста (Мэйсек, Воробьёв) – 54:58 (5x5)     3:2 Окулов (Прохоркин) – 64:34 (3x3)    

«Потрясающая атмосфера матча, очень приятно быть участниками такой игры. Хотел поблагодарить ребят, они выдавливали из себя всё, что возможно на сегодня. Долгая выездная серия у нас, смогли добавить в третьем периоде, потерпеть и сравнять счёт. Все эти игры с «Авангардом» были напряжёнными, но разными. Где-то мы больше оборонялись, сегодня неплохо созидали. Возможно, во втором периоде, когда у нас было большинство, не хватило быстроты в принятии решений. Вроде было преимущество, но оно оказалось без бросков», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Материалы по теме
Видео
Гол Окулова в овертайме принёс «Авангарду» первую победу в сезоне над «Автомобилистом»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android