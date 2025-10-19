Заварухин: «Автомобилист» выдавливал из себя всё, что возможно на сегодня

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал поражение в гостевом матче с «Авангардом» (2:3 ОТ).

«Потрясающая атмосфера матча, очень приятно быть участниками такой игры. Хотел поблагодарить ребят, они выдавливали из себя всё, что возможно на сегодня. Долгая выездная серия у нас, смогли добавить в третьем периоде, потерпеть и сравнять счёт. Все эти игры с «Авангардом» были напряжёнными, но разными. Где-то мы больше оборонялись, сегодня неплохо созидали. Возможно, во втором периоде, когда у нас было большинство, не хватило быстроты в принятии решений. Вроде было преимущество, но оно оказалось без бросков», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.