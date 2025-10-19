Заварухин: Окулов в овертайме «похороночку» выписал «Автомобилисту». Ладно, есть ещё матчи
Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин отметил победный гол в овертайме нападающего «Авангарда» Константина Окулова. Екатеринбургский клуб уступил в дополнительное время «Авангарду» в Омске со счётом 2:3.
Фонбет Чемпионат КХЛ
19 октября 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 2
ОТ
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Котляревский (Мартынов, Серебряков) – 19:04 (5x5) 1:1 Кизимов – 45:09 (5x5) 2:1 Потуральски (Окулов) – 48:17 (5x4) 2:2 Да Коста (Мэйсек, Воробьёв) – 54:58 (5x5) 3:2 Окулов (Прохоркин) – 64:34 (3x3)
«В овертайме обе команды могли победить, у нас были шансы, но соперник реализовал свой момент. Костя Окулов, с которым я работал в «Сибирских Снайперах», «похороночку» такую выписал нам. Ну ладно, ещё у нас есть встречи. Похвалил ребят в раздевалке, они сделали всё, что мы от них просили», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
