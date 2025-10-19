Заварухин: Окулов в овертайме «похороночку» выписал «Автомобилисту». Ладно, есть ещё матчи

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин отметил победный гол в овертайме нападающего «Авангарда» Константина Окулова. Екатеринбургский клуб уступил в дополнительное время «Авангарду» в Омске со счётом 2:3.

«В овертайме обе команды могли победить, у нас были шансы, но соперник реализовал свой момент. Костя Окулов, с которым я работал в «Сибирских Снайперах», «похороночку» такую выписал нам. Ну ладно, ещё у нас есть встречи. Похвалил ребят в раздевалке, они сделали всё, что мы от них просили», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

