Заварухин: хотели проверить уровень Аликина «Авангардом». Голышев пока не готов играть

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин оценил поражение в гостевом матче с «Авангардом» (2:3 ОТ).

«Мы готовились к том, что сегодня «Авангард» сыграет чуть иначе, смотрели последние матчи. Просили ребят не торопиться, контролировать шайбу, и неплохо это получалось. Были показания, что в воротах сыграет сегодня Евгений Аликин, его очередь была играть, хотели проверить его уровень «Авангардом». У нас два классных вратаря. Анатолий Голышев пока не был готов играть, не стали жертвовать им, чтобы не дай бог травму не получил. Против «Авангарда» сегодня было бы ему тяжело действовать», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.