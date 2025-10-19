Скидки
Заварухин: хотели проверить уровень Аликина «Авангардом». Голышев пока не готов играть

Заварухин: хотели проверить уровень Аликина «Авангардом». Голышев пока не готов играть
Комментарии

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин оценил поражение в гостевом матче с «Авангардом» (2:3 ОТ).

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 октября 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 2
ОТ
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Котляревский (Мартынов, Серебряков) – 19:04 (5x5)     1:1 Кизимов – 45:09 (5x5)     2:1 Потуральски (Окулов) – 48:17 (5x4)     2:2 Да Коста (Мэйсек, Воробьёв) – 54:58 (5x5)     3:2 Окулов (Прохоркин) – 64:34 (3x3)    

«Мы готовились к том, что сегодня «Авангард» сыграет чуть иначе, смотрели последние матчи. Просили ребят не торопиться, контролировать шайбу, и неплохо это получалось. Были показания, что в воротах сыграет сегодня Евгений Аликин, его очередь была играть, хотели проверить его уровень «Авангардом». У нас два классных вратаря. Анатолий Голышев пока не был готов играть, не стали жертвовать им, чтобы не дай бог травму не получил. Против «Авангарда» сегодня было бы ему тяжело действовать», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

