Ги Буше прокомментировал первую в сезоне победу «Авангарда» над «Автомобилистом»
Поделиться
Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал первую в сезоне победу над «Автомобилистом» (3:2 ОТ). Омский клуб проиграл предыдущие две встречи текущего сезона с «Автомобилистом».
Фонбет Чемпионат КХЛ
19 октября 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 2
ОТ
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Котляревский (Мартынов, Серебряков) – 19:04 (5x5) 1:1 Кизимов – 45:09 (5x5) 2:1 Потуральски (Окулов) – 48:17 (5x4) 2:2 Да Коста (Мэйсек, Воробьёв) – 54:58 (5x5) 3:2 Окулов (Прохоркин) – 64:34 (3x3)
«Сегодня всё получилось так, как мы этого ожидали. Ждали плотный матч, знали, что счёт будет 0:0, 1:1, 2:2, это и увидели. Наши игроки были готовы к этому, они знали, что может потребоваться более 60 минут, они всё выполнили, несмотря на то, сколько длился матч. Игроки показали психологическую стойкость, придерживались нашей системы, мы довольны тем, что получили в итоге», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Материалы по теме
Комментарии
- 19 октября 2025
-
19:12
-
19:05
-
18:57
-
18:54
-
18:45
-
18:42
-
18:34
-
18:26
-
17:45
-
17:18
-
17:07
-
17:00
-
16:59
-
16:23
-
16:16
-
15:54
-
15:45
-
15:26
-
14:55
-
14:45
-
14:13
-
13:56
-
13:30
-
13:14
-
12:54
-
12:34
-
11:58
-
11:38
-
11:18
-
11:00
-
10:36
-
10:16
-
10:08
-
09:52
-
09:32