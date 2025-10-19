Скидки
Ги Буше прокомментировал первую в сезоне победу «Авангарда» над «Автомобилистом»

Комментарии

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал первую в сезоне победу над «Автомобилистом» (3:2 ОТ). Омский клуб проиграл предыдущие две встречи текущего сезона с «Автомобилистом».

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 октября 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 2
ОТ
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Котляревский (Мартынов, Серебряков) – 19:04 (5x5)     1:1 Кизимов – 45:09 (5x5)     2:1 Потуральски (Окулов) – 48:17 (5x4)     2:2 Да Коста (Мэйсек, Воробьёв) – 54:58 (5x5)     3:2 Окулов (Прохоркин) – 64:34 (3x3)    

«Сегодня всё получилось так, как мы этого ожидали. Ждали плотный матч, знали, что счёт будет 0:0, 1:1, 2:2, это и увидели. Наши игроки были готовы к этому, они знали, что может потребоваться более 60 минут, они всё выполнили, несмотря на то, сколько длился матч. Игроки показали психологическую стойкость, придерживались нашей системы, мы довольны тем, что получили в итоге», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Комментарии
