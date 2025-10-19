Ги Буше прокомментировал первую в сезоне победу «Авангарда» над «Автомобилистом»

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал первую в сезоне победу над «Автомобилистом» (3:2 ОТ). Омский клуб проиграл предыдущие две встречи текущего сезона с «Автомобилистом».

«Сегодня всё получилось так, как мы этого ожидали. Ждали плотный матч, знали, что счёт будет 0:0, 1:1, 2:2, это и увидели. Наши игроки были готовы к этому, они знали, что может потребоваться более 60 минут, они всё выполнили, несмотря на то, сколько длился матч. Игроки показали психологическую стойкость, придерживались нашей системы, мы довольны тем, что получили в итоге», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.