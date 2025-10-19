Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ги Буше: «Авангард» не шёл ва-банк, так как у ребят всё ещё не бегут ноги, они уставшие

Ги Буше: «Авангард» не шёл ва-банк, так как у ребят всё ещё не бегут ноги, они уставшие
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше заявил, что в матче с «Автомобилистом» (3:2 ОТ) омская команда испытывала проблемы со свежестью после возвращения с выездной серии.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 октября 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 2
ОТ
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Котляревский (Мартынов, Серебряков) – 19:04 (5x5)     1:1 Кизимов – 45:09 (5x5)     2:1 Потуральски (Окулов) – 48:17 (5x4)     2:2 Да Коста (Мэйсек, Воробьёв) – 54:58 (5x5)     3:2 Окулов (Прохоркин) – 64:34 (3x3)    

«Мы ничего не меняли по сравнению с прошлыми матчами с «Автомобилистом», но хочу отметить, что мы до сих пор не восстановились после затяжной поездки, в которой сыграли четыре энергозатратных матча. В прошлых матчах с «Автомобилистом» мы были просто нетерпеливыми, не действовали грамотно, как и в последней игре с «Барысом». Сегодня не хотели идти ва-банк, потому что у нас по-прежнему ноги не бегут у ребят, они уставшие, плюс сегодня мы не могли рассчитывать не только на Якупова, но и на Пономарёва с Рашевским. Это действительно гигантская потеря для нашей команды.

Где-то не хватает выносливости, тяжело выдерживать весь матч. Тем не менее ребята классно постарались сегодня, здорово отреагировали на сложившуюся ситуацию и показали себя наилучшим образом. Сегодня был по накалу матч уровня плей-офф, если их не выигрывать, не видать и успеха в плей-офф», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Материалы по теме
Видео
Гол Окулова в овертайме принёс «Авангарду» первую победу в сезоне над «Автомобилистом»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android