Ги Буше: «Авангард» не шёл ва-банк, так как у ребят всё ещё не бегут ноги, они уставшие

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше заявил, что в матче с «Автомобилистом» (3:2 ОТ) омская команда испытывала проблемы со свежестью после возвращения с выездной серии.

«Мы ничего не меняли по сравнению с прошлыми матчами с «Автомобилистом», но хочу отметить, что мы до сих пор не восстановились после затяжной поездки, в которой сыграли четыре энергозатратных матча. В прошлых матчах с «Автомобилистом» мы были просто нетерпеливыми, не действовали грамотно, как и в последней игре с «Барысом». Сегодня не хотели идти ва-банк, потому что у нас по-прежнему ноги не бегут у ребят, они уставшие, плюс сегодня мы не могли рассчитывать не только на Якупова, но и на Пономарёва с Рашевским. Это действительно гигантская потеря для нашей команды.

Где-то не хватает выносливости, тяжело выдерживать весь матч. Тем не менее ребята классно постарались сегодня, здорово отреагировали на сложившуюся ситуацию и показали себя наилучшим образом. Сегодня был по накалу матч уровня плей-офф, если их не выигрывать, не видать и успеха в плей-офф», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.